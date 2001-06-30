Инес Хёйштер Ассерсон

В них играли Болдуин, Кидман и Киану Ривз, но зрители прошли мимо: забытые триллеры, которые заткнут за пояс хиты от Netflix

А вы знали, что орков породил Гэндальф? Рассказываем о главном провале мага, который не показали в кино

Финал «Соляриса» обманул даже преданных поклонников Тарковского: чем на самом заканчивается фильм

«Обнаглели эти больные…»: только внимательные вспомнят 5 фильмов СССР по репликам врачей (тест)

Мафиози с деменцией — самый опасный: пересмотрел «Сопрано» дважды и понял, в чем трагедия дяди Джуниора

«Ты скоро умрешь»: Джорджу Мартину вышла боком задержка «Ветров зимы» — писателя публично унизили при коллегах

Увела мужа и попала в секту: что стало с Гюльчатай из «Белого солнца пустыни», и почему кино для нее — «все от дьявола»

Если «Гангстерленд» зашел на ура: вот еще 5 сериалов в стиле Гая Ричи, которые посмотрите залпом (и захочется еще)

Гениальный сюжет — есть, зрителей — нет: 5 малоизвестных фильмов с «хай-концептом» — от картонного хоррора до комедии про Чистилище

«Пригрел змею на груди»: кто предал Мэджика и вонзил ему нож в спину в «Жизни по вызову»