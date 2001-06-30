Меню
О персоне
Фильмография
Инес Хёйштер Ассерсон
Ines Høysæter Asserson
Инес Хёйштер Ассерсон
Инес Хёйштер Ассерсон
Ines Høysæter Asserson
Дата рождения
30 июня 2001
Возраст
24 года
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Осло, Норвегия
Популярные фильмы
7.8
Nr. 24
(2024)
4.8
Наследник престола: принцесса Маргарет
(2023)
0.0
Король и завоеватель
(2025)
Фильмография Инес Хёйштер Ассерсон
Король и завоеватель
драма, исторический
2025, Великобритания
7.8
Nr. 24
Nr. 24
биография, драма, военный
2024, Норвегия
Смотреть трейлер
4.8
Наследник престола: принцесса Маргарет
Royalteen: Princess Margrethe
драма, мелодрама
2023, Норвегия
Смотреть трейлер
Наследники ночи
драма, фэнтези
2019, Германия/Нидерланды/Норвегия/Хорватия/Латвия/Бельгия
