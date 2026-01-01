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Фильмография
Юн Хуан
Yun Huang
Киноафиша
Персоны
Юн Хуан
Юн Хуан
Yun Huang
Дата рождения
1 ноября 1991
Возраст
34 года
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Чэнду, Китай
Актерское амплуа
Герой боевиков
Популярные фильмы
7.5
Молчаливый друг
(2025)
7.2
Клео
(2022)
Фильмография Юн Хуан
7.5
Молчаливый друг
Silent Friend
биография, исторический
2025, Китай / Франция / Германия / Венгрия
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Рецензия
7.3
Клео
боевик
2022, Германия
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