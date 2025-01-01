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Джулиус Фельдмайер
Julius Feldmeier
Киноафиша
Персоны
Джулиус Фельдмайер
Джулиус Фельдмайер
Julius Feldmeier
Дата рождения
1 января 1987
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Росток, Германия
Популярные фильмы
7.8
Девушка из Кёльна
(2025)
6.9
Все будет хорошо
(2013)
0.0
Клео
(2022)
Фильмография Джулиус Фельдмайер
Жанр
Все
Боевик
Военный
Драма
Музыка
Триллер
Год
Все
2025
2022
2018
2013
Все
4
Фильмы
2
Сериалы
2
Актер
4
7.8
Девушка из Кёльна
Köln 75
драма, музыка
2025, Бельгия / Германия / Польша
Смотреть трейлер
Клео
боевик
2022, Германия
Подводная лодка
драма, триллер, военный
2018, Германия/Чехия
6.9
Все будет хорошо
Tore tanzt
драма
2013, Германия
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