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Горо Ная
Goro Naya
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Горо Ная
Горо Ная
Goro Naya
Дата рождения
17 ноября 1929
Возраст
83 года
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
5 марта 2013
Место рождения
Хакодате, Япония
Популярные фильмы
7.3
Летающий корабль-призрак
(1969)
Фильмография Горо Ная
Жанр
Все
Анимация
Аниме
Приключения
Фантастика
Год
Все
1969
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
7.3
Летающий корабль-призрак
Sora tobu yureisen
фантастика, анимация, приключения, аниме
1969, Япония
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