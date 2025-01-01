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Фильмография
Иван Мартынов
Ivan Martynov
Киноафиша
Персоны
Иван Мартынов
Иван Мартынов
Ivan Martynov
Дата рождения
26 февраля 1961
Возраст
64 года
Знак зодиака
Рыбы
Популярные фильмы
5.8
Ричард Львиное Сердце
(1992)
4.7
Черные береты
(1995)
Фильмография Иван Мартынов
Жанр
Все
Боевик
Военный
Приключения
Год
Все
1995
1992
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
4.7
Черные береты
The Black Berets
боевик
1995, Россия
5.8
Ричард Львиное Сердце
Richard Lvinoe Serdtse
приключения, военный
1992, Россия
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