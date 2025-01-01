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Фильмография
Борис Романов
Boris Romanov
Киноафиша
Персоны
Борис Романов
Борис Романов
Boris Romanov
Дата рождения
29 марта 1942
Возраст
83 года
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Любим, Ярославская область, СССР
Популярные фильмы
7.1
Авария — дочь мента
(1989)
7.0
Парад планет
(1984)
6.9
Вход в лабиринт (Сети рэкета)
(1989)
Фильмография Борис Романов
Жанр
Все
Детектив
Драма
Комедия
Криминал
Фантастика
Фэнтези
Год
Все
1990
1989
1984
1973
Все
5
Фильмы
5
Актер
5
4.7
Система «Ниппель»
'Nipple' System
комедия
1990, СССР
7.1
Авария — дочь мента
Avariya - doch menta
драма
1989, СССР
Онлайн
6.9
Вход в лабиринт (Сети рэкета)
Vkhod v labirint
криминал, детектив
1989, СССР
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7
Парад планет
Parad planet
фэнтези, драма
1984, СССР
Онлайн
6.1
Молчание доктора Ивенса
Molchaniye doktora Ivensa
фантастика
1973, СССР
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