В основе сюжета сериала «Совесть» — история о последствиях случайных ошибок и мести за мнимую измену. В конце Великой Отечественной войны охранник фашистского концлагеря помогает выбраться трем заключенным в надежде скрыть свои грехи. Бежавшие ненамеренно бросают надсмотрщика на полпути, никогда не раскрыв правды о неожиданном союзнике верховному начальству и боясь оказаться уличенными в сотрудничестве с нацистом. Спустя много лет роковая встреча заставляет преступника серьезно задуматься об устранении бывших беглецов.