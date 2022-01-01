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Постер к сериалу Совесть
Постер к сериалу Совесть
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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2 постера
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Киноафиша Сериалы Совесть
Совесть (1974 - 1974) Совесть 12+
Год выпуска 1974
Страна СССР
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 30 минут
Телеканал ЦТ СССР
Продолжительность 7 часов 30 минут
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О чем сериал

В основе сюжета сериала «Совесть» — история о последствиях случайных ошибок и мести за мнимую измену. В конце Великой Отечественной войны охранник фашистского концлагеря помогает выбраться трем заключенным в надежде скрыть свои грехи. Бежавшие ненамеренно бросают надсмотрщика на полпути, никогда не раскрыв правды о неожиданном союзнике верховному начальству и боясь оказаться уличенными в сотрудничестве с нацистом. Спустя много лет роковая встреча заставляет преступника серьезно задуматься об устранении бывших беглецов.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Лариса Лужина
Лариса Лужина
Анатолий Ромашин
Анатолий Ромашин
Дальвин Щербаков
Дальвин Щербаков
Всеволод Сафонов
Всеволод Сафонов
Людмила Давыдова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Совесть - Сезон 1 Сезон 1
1974, 5 эпизодов
 
Кадры из сериала
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