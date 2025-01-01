Меню
О персоне
Фильмография
Гэнки Кавамура
Genki Kawamura
Киноафиша
Персоны
Гэнки Кавамура
Гэнки Кавамура
Genki Kawamura
Дата рождения
12 марта 1979
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Иокогама, Япония
Популярные фильмы
8.5
Твое имя
(2016)
Билеты
8.2
Судзумэ, закрывающая двери
(2022)
7.9
Ученик чудовища
(2015)
Фильмография Гэнки Кавамура
Жанр
Все
Анимация
Аниме
Детектив
Драма
Комедия
Мелодрама
Музыка
Приключения
Семейный
Триллер
Ужасы
Фантастика
Фэнтези
Год
Все
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2016
2015
2010
Все
15
Фильмы
14
Сериалы
1
Продюсер
13
Сценарист
3
Режиссер
1
Актер
1
6.9
Выход 8
8-ban deguchi
приключения, ужасы, детектив
2025, Япония
Смотреть трейлер
Рецензия
Билеты
6.7
Твой цвет
Kimi no iro
анимация, драма, музыка
2024, Япония
Смотреть трейлер
Билеты
Маканаи: Кто готовит для майко
драма, комедия
2023, Япония
6.4
Пузырь
Bubble
аниме , мелодрама, фантастика
2022, Япония
Смотреть трейлер
Рецензия
8.2
Судзумэ, закрывающая двери
Suzume no tojimari
аниме , драма
2022, Япония
Смотреть трейлер
Рецензия
7.4
Красавица и дракон
Belle: Ryu to Sobakasu no Hime
приключения, анимация, драма, аниме
2021, Япония
Смотреть трейлер
Рецензия
7
Дораэмон: Новый динозавр Нобиты
Eiga Doraemon: Nobita no shin kyôryû
приключения, анимация, комедия, аниме
2020, Япония
7.9
Дитя погоды
Tenki no ko / Weathering With You
аниме , мелодрама, анимация, фэнтези
2019, Япония
Смотреть трейлер
Рецензия
6.8
Она видела небо
Sora no aosa o shiru hito yo
анимация, драма, семейный, аниме
2019, Япония
7.4
Мирай из будущего
Mirai
анимация, фэнтези, аниме
2018, Япония
Смотреть трейлер
Рецензия
6.7
Дораэмон: Остров сокровищ Нобиты
Doraemon Nobita no Takarajima
анимация, фантастика, аниме
2018, Южная Корея
8.5
Твое имя
Kimi no na wa
анимация, фэнтези, мелодрама, аниме
2016, Япония
Смотреть трейлер
Рецензия
Билеты
7.9
Ученик чудовища
Bakemono no ko / The Boy and the Beast
анимация, аниме
2015, Япония
Смотреть трейлер
Рецензия
7.7
Признания
Kokuhaku
драма, триллер
2010, Япония
