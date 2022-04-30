«Пузырь»: Рецензия Киноафиши

На Netflix вышло новое полнометражное аниме со скромным названием «Пузырь», анимацию для которого делали известные Wit Studio. Последние уже не первый раз работают со стримингом — несколько лет назад выходило красочное и кислотное аниме про артистичных мошенников «Великий притворщик», поэтому коллаборация с онлайн-кинотеатром для них уже дело привычное. В этому году о студии говорят в контексте аниме-хита «Рейтинг королей», художественный стиль которого резко отличается от только что вышедшего фильма – возникает впечатление, что создавали эти проекты разные студии. Однако нет, это все одни и те же люди, просто они любят удивлять.

В столице Японии произошла катастрофа — с неба повалились разного размера пузырьки, непохожие на привычные каждому мыльные кругляшки. Сначала это казалось милым явлением, но вскоре произошел серьезный взрыв, унесший множество жизней. Так Хибики остался сиротой и перестал к кому-либо привязываться. Зато сейчас на обломках Токио он является участником одной из команд по паркуру и уделяет все свое время тренировкам в одиночестве. А что еще делать в разрушенном городе, как не прыгать и не прислушиваться к законам гравитации? Вот только уже привычному расписанию суждено слегка измениться, когда он встречает очень необычную и энергичную девушку.

Пузырь

Фантастика, пост-апокалиптика, «бабл-панк»? Мир «Пузыря» не имеет в себе конвенциональных характеристик, поэтому на экране транслируется что-то сумасшедшее, сказочное и драйвовое. Разрушенный Токио окружен пузырями, по которым с легкостью можно прыгать и участвовать в соревнованиях по паркуру. Конечно, еще по пути помогают разные поверхности, столбы и доски, но главное — это аккуратно приземлиться на непонятное круглое и прозрачное. Гибкие приемы талантливого Хибики отвлекают от фона, становится невозможно оторваться от его прыжков. Режиссером аниме выступил Тэцуро Араки, ответственный за первые три сезона «Атаки титанов», все OVA и фильмы. Таким образом, если вы помните, как Леви Аккерман искусно справляется с устройством пространственного маневрирования, когда он нацелен разорвать каждого титана в клочья, тогда вы знаете, чего ожидать от «Пузыря».

Паркур — это словно танец, сложная боевая хореография или возвышение человека над любыми законами гравитации. Хибики летает по разрушенному Токио, как будто у него действительно есть крылья, и он никогда не смотрит вниз на оставшиеся клочки земли бывшей столицы Японии. Наверху, среди прямолинейного и непослушного ветра почти ничего не слышно, поэтому можно расслабиться и избавиться от любой тревоги. Хибики очень чувствителен ко всем звукам, а паркур и самые высокие прыжки помогают ему оказаться в тишине. Только все равно до него иногда доносится странная мелодия, циркулирующая вокруг сломанной башни, где произошла первая гравитационная катастрофа. Ничего красивее он не слышал, а песня похожа на надежду.

Пузырь

Музыкальная составляющая играет здесь большую роль, при этом отказываясь комментировать события на экране. Объяснять ничего не нужно, саундтрек просто существует и приглашает в совершенно другой мир, где все человеческие законы только-только начинают формироваться. В качестве композитора был приглашен Хироюки Савано, частый гость многих проектов Wit Studio, в том числе и «Атаки титанов». Трагизм и мелодраматизм музыки сложно сочетаются с красочной и резкой палитрой красок в «Пузыре», но это совершенно не отвлекает, а только помогает углубиться в историю.

Попурри разной поп-стилистики какого-нибудь нео-Энди Уорхола оживает с помощью монтажной хаотичности 2D и 3D-графики. Иногда даже невозможно отличить, в какой момент анимация вдруг преобразуется в статику, а где все эмоции персонажей понятны только через движение объемных линий. CGI фокус не страдает от переизбытка, поэтому нарисованный мир «Пузыря» оказывается сложным, многослойным и абсолютно понятным. Что касается основной проблематики, то сюжет сводится к простой теме человеческого фактора. Все мы состоим из маленьких частичек, атомов, образовавшихся после большого взрыва. У Wit Studio и Тэцуро Араки люди состоят из пузырей, и только человечество может понять, как ими пользоваться.