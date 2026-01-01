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Скоро в прокате «Проект У»
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Гэнки Кавамура
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Награды и номинации Гэнки Кавамура
Genki Kawamura
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Награды и номинации Гэнки Кавамура
Каннский кинофестиваль 2018
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
Номинант
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
Номинант
Родственника рыжика многие обходят стороной — а зря: гриб плотный, мясистый и отлично жарится
Подсмотрела у финнов метод утепления дома: полы теплые даже в -40 без труб и электричества — осенью и зимой не мерзну
2 капли на ватный спонжи — и черные полосы на сандалиях тают моментально: стельки и подошва светлые, как только из обувного
«“Дюне 3” такое не побить»: Apple TV пошел на огромный риск и выдал «лучший Sci-Fi года» – сотни двойников, 10 серий и мультивселенная
Только один военный фильм Тарантино ставит вровень с «Апокалипсисом сегодня»: но до «Иди и смотри» ему – как до Луны пешком
Что, если бы «Первый отдел» сняли в 1979-м? Нашли советских «двойников» Брагина и Шибанова — детектив получился бы в разы мрачнее
Самый кассовый фильм выходных в России — вовсе не «Человек-паук» и даже не «Колобок»: эта новинка собрала почти 100 млн рублей
Спустя 29 лет «Титаник» пал ниже некуда: фильм-катастрофа проиграл боевику про американского нищего студента
Считался утерянным 17 лет: только один фильм Алексея Учителя получил 8+, и «Прогулка» со скандальной «Матильдой» рядом не стояли
СССР добрался до Арракиса: 3 «русские» детали «Дюны», которые можно легко пропустить
Кто здесь жил — Шурик, Новосельцев или кто похуже? Угадайте советский фильм по интерьеру (тест)
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