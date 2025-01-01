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Война и мир
Война и мир (2025 - )
Vojna i mir
18+
исторический
военный
мелодрама
Год выпуска
2025
Страна
Россия
Всего сезонов
1 сезон
Телеканал
Россия 1
О чем сериал
Новая экраниазция романа Льва Толстого.
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В ролях
Персонажи
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Сезон 1
TBA,
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