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Фильмография
Юй Шусинь
Esther Yu
Киноафиша
Персоны
Юй Шусинь
Юй Шусинь
Esther Yu
Дата рождения
18 декабря 1995
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Шанхай, Китай
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Герой фэнтези
Популярные фильмы
8.5
Любовь между Феей и Дьяволом
(2022)
8.1
Юность
(2018)
6.9
Тсс, король спит
(2025)
Фильмография Юй Шусинь
6.9
Тсс, король спит
драма, мелодрама, спорт, дорама
2025, Китай
Двойной путь
мелодрама, боевик
2025, Китай
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
8.5
Любовь между Феей и Дьяволом
драма, фэнтези, исторический, дорама
2022, Китай
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Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
8.1
Юность
драма, комедия, мелодрама, дорама
2018, Китай
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Смотреть онлайн
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