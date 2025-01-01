Почему Гарри Поттер назвал своих детей именно так? Северус и Луна вызывают больше вопросов, чем ответов

Это просто космос! Только настоящий фанат культовой фантастики наберет в тесте 6 из 6

Лишь спустя годы Добрев объяснила, почему ушла из «Дневников вампира»: дело было не в Сомерхолдере

«Обманули» на 15 лет: в «Великолепном веке» с первых серий допустили серьезный ляп — внимание на внешний вид Сулеймана

«В каждой серии что-то особенное»: этот сериал с рейтингом 7.9 похож на «Сверхъестественное», а главный плюс — он в 2 раза короче

Еще один обезумевший андроид и говорящий ксеноморф: обзор на «Муху», 6-й эпизод «Чужой: Земля»

100% свежести на RT: 5 сериалов, ставших хитами в сентябре — даже долгожданная «Уэнсдэй» не попала в список

Женя с отцом едут на «охоту» в Москву: 2-я серия «Лихих-2» еще не вышла, но уже известны события 3-й

Там же снимали «Полицейскую академию»: по кадру вычислили станцию метро из «Москва слезам не верит»

Киновселенная Кинга перевернулась: новый фильм официально стал самым лучшим в его карьере — оставил позади «Сияние» и «Побег из Шоушенка»