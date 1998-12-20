Меню
О персоне
Фильмография
Дилан Ван
Dylan Wang
Дилан Ван
Дилан Ван
Dylan Wang
Дата рождения
20 декабря 1998
Возраст
26 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер
Место рождения
Лэшань, Сычуань, Китай
Популярные фильмы
0.0
Любовь между Феей и Дьяволом
(2022)
0.0
Запретная любовь
(2022)
0.0
Только ради любви
(2023)
Фильмография Дилан Ван
Жанр
Все
Драма
Исторический
Мелодрама
Фэнтези
Год
Все
2023
2022
Все
3
Сериалы
3
Актер
3
Только ради любви
мелодрама
2023, Китай
Любовь между Феей и Дьяволом
драма, фэнтези, исторический
2022, Китай
Запретная любовь
драма, мелодрама
2022, Китай
