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Постер сериала Юность
Постер сериала Юность
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.4
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2 постера
Киноафиша Сериалы Юность

Юность (2018 - 2018)

Yi ni wei míng de qingchun 18+
Год выпуска 2018
Страна Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис Youku
Продолжительность сериала 19 часов 30 минут

О чем сериал

Пять студенток с очень разными характерами, привычками и увлечениями вынуждены жить в одном доме во время учебы в университете. Девушки выросли в непохожих семьях, их цели и взгляды на жизнь сильно отличаются, но соседки должны научиться сосуществовать и не сойти с ума. Застенчивая провинциалка из сельской местности; гламурная красавица, зацикленная на своем парне; девушка-экстрасенс; вечно недосыпающая перфекционистка, а также нудистка с очень крутым нравом — как вам такой контингент? У них всё как и бывает в юности: воодушевляющие события и бытовые неурядицы, и многое из этого — впервые в жизни. Сериал рассказывает о вещах, знакомых каждому: от неудачной стрижки до первой влюбленности, от бесконечной учебы и работы до открывшихся семейных тайн. И всё это девушки переживают вместе, становясь ближе друг к другу.

В ролях
В ролях
Цао Юйчэнь
Чжао Чживэй
Юй Шусинь
Лань Ду Хэ
Vian Wang
Ван Яньчжи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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8.4 IMDb
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Сезоны
Юность - Сезон 1 Сезон 1
2018, 26 эпизодов
 
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