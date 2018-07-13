Пять студенток с очень разными характерами, привычками и увлечениями вынуждены жить в одном доме во время учебы в университете. Девушки выросли в непохожих семьях, их цели и взгляды на жизнь сильно отличаются, но соседки должны научиться сосуществовать и не сойти с ума. Застенчивая провинциалка из сельской местности; гламурная красавица, зацикленная на своем парне; девушка-экстрасенс; вечно недосыпающая перфекционистка, а также нудистка с очень крутым нравом — как вам такой контингент? У них всё как и бывает в юности: воодушевляющие события и бытовые неурядицы, и многое из этого — впервые в жизни. Сериал рассказывает о вещах, знакомых каждому: от неудачной стрижки до первой влюбленности, от бесконечной учебы и работы до открывшихся семейных тайн. И всё это девушки переживают вместе, становясь ближе друг к другу.