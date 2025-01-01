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Фильмография
Кольт Праттс
Colt Prattes
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Персоны
Кольт Праттс
Кольт Праттс
Colt Prattes
Дата рождения
28 августа 1986
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Дева
Рост
180 см
Популярные фильмы
5.5
Обитель лжи
(2023)
5.1
Веселые джентельмены
(2024)
0.0
Так близко
(2018)
Фильмография Кольт Праттс
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Мюзикл
Триллер
Год
Все
2024
2023
2018
Все
3
Фильмы
2
Сериалы
1
Актер
3
5.1
Веселые джентельмены
The Merry Gentlemen
комедия, мюзикл, мелодрама
2024, США
Смотреть трейлер
5.5
Обитель лжи
Secrets Beneath the Floorboards
триллер
2023, США
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драма, комедия, мелодрама
2018, США
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