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Скоро в прокате «Бегущая»
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Фильмография
Эрик Паркинсон
Eric Parkinson
Киноафиша
Персоны
Эрик Паркинсон
Эрик Паркинсон
Eric Parkinson
Дата рождения
15 декабря 1958
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Уичито, Канзас, США
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
7.1
Свободные люди
(2025)
7.1
Лесной пожар: легенда о Чероки - лошади призраке
(2023)
6.9
Священный танец
(2023)
Фильмография Эрик Паркинсон
7.1
Свободные люди
Sovereign
боевик, криминал, драма
2025, Греция / США
Смотреть трейлер
Рецензия
7.1
Лесной пожар: легенда о Чероки - лошади призраке
Wildfire
семейный
2023, США
6.9
Священный танец
Fancy Dance
драма
2023, США
Смотреть трейлер
3.3
Блондинка и блондинка
Blonde and Blonder
комедия
2007, Канада
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