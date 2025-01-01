Меню
Ли Бон-нён
Дата рождения
7 февраля 1981
Возраст
44 года
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Пхохан, Республика Корея

Интенсивный курс любви 0.0
Интенсивный курс любви (2023)
Моя молодость 0.0
Моя молодость (2025)

Моя молодость
Моя молодость
мелодрама 2025, Южная Корея
Интенсивный курс любви
Интенсивный курс любви
комедия, мелодрама 2023, Южная Корея
