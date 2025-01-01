Меню
О персоне
Фильмография
Ли Бон-нён
Lee Bong-ryeong
Ли Бон-нён
Ли Бон-нён
Lee Bong-ryeong
Дата рождения
7 февраля 1981
Возраст
44 года
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Пхохан, Республика Корея
Популярные фильмы
0.0
Интенсивный курс любви
(2023)
0.0
Моя молодость
(2025)
Фильмография Ли Бон-нён
Моя молодость
мелодрама
2025, Южная Корея
Интенсивный курс любви
комедия, мелодрама
2023, Южная Корея
