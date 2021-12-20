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Киноафиша Сериалы Единственный

Единственный (2021 - 2022)

Han Saramman 18+
Год выпуска 2021
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 10 минут
Телеканал jTBC
Продолжительность сериала 18 часов 40 минут

О чем сериал

Жизнь Пэк Ин-сук с самого детства ничуть не была похожа на сказку — родители оставили девочку на попечение бабушки, а после перенесенной болезни появились проблемы со слухом. Теперь Пэк Ин-сук выросла и работает мойщицей в общественной бане. Однажды врач сообщает девушке смертельный диагноз — опухоль мозга. И без того уставшая от жизни Пэк Ин-сук принимает эту новость с равнодушием. В хосписе девушка знакомится с двумя другими обреченными, домохозяйкой и популярным блогером. Героини решаются на последний шаг в жизни и сговариваются об убийстве одного человека. Это и сводит Пэк Ин-сук с Мин У-чхоном, полицейским, борющимся с внутренними демонами.

В ролях
В ролях
Ким Бён-чхун
Ким Бён-чхун
Чан Хён-сон
Юн Бог-ин
Ко Ду-щим
Чан Со-вон
Ли Хан-на
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Сезоны
Единственный - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 16 эпизодов
 
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