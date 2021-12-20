Жизнь Пэк Ин-сук с самого детства ничуть не была похожа на сказку — родители оставили девочку на попечение бабушки, а после перенесенной болезни появились проблемы со слухом. Теперь Пэк Ин-сук выросла и работает мойщицей в общественной бане. Однажды врач сообщает девушке смертельный диагноз — опухоль мозга. И без того уставшая от жизни Пэк Ин-сук принимает эту новость с равнодушием. В хосписе девушка знакомится с двумя другими обреченными, домохозяйкой и популярным блогером. Героини решаются на последний шаг в жизни и сговариваются об убийстве одного человека. Это и сводит Пэк Ин-сук с Мин У-чхоном, полицейским, борющимся с внутренними демонами.