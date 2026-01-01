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Нилай Эрдонмез Nilay Erdönmez
Киноафиша Персоны Нилай Эрдонмез

Нилай Эрдонмез

Nilay Erdönmez

Дата рождения
12 мая 1986
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Телец
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса, Герой фэнтези

Популярные фильмы

Под землей 8.2
Под землей (2026)
Сторожевая башня 7.1
Сторожевая башня (2013)
Гюльджемаль 6.9
Гюльджемаль (2023)

Фильмография Нилай Эрдонмез

Под землей 8.2
Под землей
драма, мелодрама 2026, Турция
Шахмаран 5.3
Шахмаран
драма, фэнтези, мелодрама 2023, Турция
Гюльджемаль 6.9
Гюльджемаль
драма, мелодрама 2023, Турция
Сторожевая башня 7.1
Сторожевая башня Gözetleme Kulesi
драма 2013, Турция / Франция / Германия
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