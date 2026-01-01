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Нилай Эрдонмез
Nilay Erdönmez
Киноафиша
Персоны
Нилай Эрдонмез
Нилай Эрдонмез
Nilay Erdönmez
Дата рождения
12 мая 1986
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Телец
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Герой фэнтези
Популярные фильмы
8.2
Под землей
(2026)
7.1
Сторожевая башня
(2013)
6.9
Гюльджемаль
(2023)
Фильмография Нилай Эрдонмез
8.2
Под землей
драма, мелодрама
2026, Турция
5.3
Шахмаран
драма, фэнтези, мелодрама
2023, Турция
6.9
Гюльджемаль
драма, мелодрама
2023, Турция
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.1
Сторожевая башня
Gözetleme Kulesi
драма
2013, Турция / Франция / Германия
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