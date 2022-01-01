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Айда Аксель
Ayda Aksel
Киноафиша
Персоны
Айда Аксель
Айда Аксель
Ayda Aksel
Дата рождения
31 октября 1962
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Место рождения
Стамбул, Турция
Популярные фильмы
Отец
(2022)
0
Ветреный
(2019)
0
Фильмография Айда Аксель
Жанр
Все
Драма
Мелодрама
Год
Все
2022
2019
Все
2
Сериалы
2
Актриса
2
Отец
драма
2022, Турция
Ветреный
драма, мелодрама
2019, Турция
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