Кирилл Таскин

Дата есть, диагноз ясен: в Сети появилось точное расписание выхода серий 3 сезона «Знахаря»

Новые триллеры августа ждут не дождутся, когда вы поставите им 10/10: тут истории на любой вкус

«Нечто», «12 обезьян» и еще 3 примера, когда ремейк не убил классику, а сделал ее в 100 раз сильнее — подборка просто топ

Корейский ответ «Великолепному веку» оказался мощнее оригинала: 50 серий пролетают как один миг — зрители поставили 8,6 баллов

Не только «Гладиатором» единым: топ-5 фильмов о Древнем Риме, которые смотрятся на одном дыхании

Религия такое запрещала: последнюю волю султана Сулеймана его преемники исполнить отказались – похоронили не так, как хотел

Враг повержен, но не Шиловым: вспоминаем, в какой серии «Ментовских войн» погиб Дубровский — его ждала незавидная участь

ИИ посмотрел советскую анимацию для детей 0+ и чуть не сошел с ума: 3 мульта, которые совсем не то, чем кажутся («Ежик в тумане» — лишь №3)

Уолтер в «Во все тяжкие» признался Джесси в отравлении Брока и даже заспойлерил финал, но понять это без подсказки — невозможно

Хуже Красной свадьбы, страшнее Рамси Болтона: Мартин выбрал главного злодея в истории кино — и в Вестеросе такого не сыщешь днем с огнем