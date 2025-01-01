Меню
О персоне
Фильмография
Вадим Романов
Вадим Романов
Дата рождения
28 августа 1962
Возраст
62 года
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Целиноград, СССР
Популярные фильмы
0.0
Выжить любой ценой
(2017)
0.0
Пейзаж с убийством
(2002)
0.0
Черный снег 2
(2008)
Фильмография Вадим Романов
Жанр
Все
Боевик
Детектив
Драма
Криминал
Приключения
Год
Все
2017
2008
2005
2002
Все
4
Сериалы
4
Актер
4
Выжить любой ценой
боевик
2017, Россия
Черный снег 2
боевик, приключения
2008, Россия
Ментовские войны
драма, боевик, криминал
2005, Россия
Пейзаж с убийством
детектив
2002, Россия
