Спектакль Лес

«Лес» — одна из самых глубоких и многозначных пьес А.Н. Островского. Впервые она была напечатана в журнале «Отечественные записки» в 1871 году и в том же году представлена на сцене Александринского театра. С тех пор пьеса прочно вошла в репертуар русского театра.
«Лес» имеет богатейшую сценическую историю. Роли в комедии становились бенефисными для великих русских актеров, таких как Н. Х. Рыбаков, М. П. Садовский и Г. Н. Федотова. Эпохальным стал спектакль Всеволода Мейерхольда 1924 года, который основан на принципе монтажа аттракционов и фантазии, впитавшей традиции комедии дель арте и русского балагана. В этом спектакле были реализованы самые дорогие для Мейерхольда театральные идеи, которые образовали качественно новое единство.
Специалист по Островскому Нина Шалимова считает, что образный мотив леса заключает множество смысловых оттенков: это человеческие отношения, место для влюбленных и символ жизни, сравнимой с блужданием по лесным дебрям. Режиссер Уланбек Баялиев интерпретирует «Лес» как апологию тотальной театральности, где реализуется знаменитая формула комедии Островского: «Весь лес лицедействует». Перефразируя великого Барда, можно сказать: «Весь «Лес» — театр. В нем женщины, мужчины — все актёры…»
Неожиданные открытия сулит трактовка образов Счастливцева и Несчастливцева, роли которых исполняют Александр Иванов и Олег Сенченко. В спектакле, созданном Баялиевым и его командой, много загадочного, игрового и магического, но также присутствует и близкое, узнаваемое. Это наши родные стежки-дорожки, наши страсти, доходящие до крайности в поиске счастья, любви и понимания, а также в жажде богатства и успеха.
Спектакль сплетает разные истории, что обуславливает его полифоничность и многожанровость. Цирковая и балаганная эстетика, восходящая к традиции Мейерхольда, соседствует с мелодрамой, непревзойденным мастером которой был Островский. В этой интерпретации нет сатирического пафоса, здесь — лишь искреннее отражение человеческих страстей и стремлений.
Не упустите возможность увидеть «Лес» в новом свете и испытать все его глубины и многогранность на сцене!