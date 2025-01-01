Спектакль Лес

«Лес» А.Н. Островского на сцене ТЮЗа им. Брянцева

«Лес» — одна из самых глубоких и многозначных пьес А.Н. Островского. Впервые она была напечатана в журнале «Отечественные записки» в 1871 году и в том же году представлена на сцене Александринского театра. С тех пор пьеса прочно вошла в репертуар русского театра.

Сценическая история и великие актеры

«Лес» имеет богатейшую сценическую историю. Роли в комедии становились бенефисными для великих русских актеров, таких как Н. Х. Рыбаков, М. П. Садовский и Г. Н. Федотова. Эпохальным стал спектакль Всеволода Мейерхольда 1924 года, который основан на принципе монтажа аттракционов и фантазии, впитавшей традиции комедии дель арте и русского балагана. В этом спектакле были реализованы самые дорогие для Мейерхольда театральные идеи, которые образовали качественно новое единство.

Смысловые оттенки образа леса

Специалист по Островскому Нина Шалимова считает, что образный мотив леса заключает множество смысловых оттенков: это человеческие отношения, место для влюбленных и символ жизни, сравнимой с блужданием по лесным дебрям. Режиссер Уланбек Баялиев интерпретирует «Лес» как апологию тотальной театральности, где реализуется знаменитая формула комедии Островского: «Весь лес лицедействует». Перефразируя великого Барда, можно сказать: «Весь «Лес» — театр. В нем женщины, мужчины — все актёры…»

Неожиданные открытия и близкие чувства

Неожиданные открытия сулит трактовка образов Счастливцева и Несчастливцева, роли которых исполняют Александр Иванов и Олег Сенченко. В спектакле, созданном Баялиевым и его командой, много загадочного, игрового и магического, но также присутствует и близкое, узнаваемое. Это наши родные стежки-дорожки, наши страсти, доходящие до крайности в поиске счастья, любви и понимания, а также в жажде богатства и успеха.

Многожанровость и эстетика спектакля

Спектакль сплетает разные истории, что обуславливает его полифоничность и многожанровость. Цирковая и балаганная эстетика, восходящая к традиции Мейерхольда, соседствует с мелодрамой, непревзойденным мастером которой был Островский. В этой интерпретации нет сатирического пафоса, здесь — лишь искреннее отражение человеческих страстей и стремлений.

Не упустите возможность увидеть «Лес» в новом свете и испытать все его глубины и многогранность на сцене!