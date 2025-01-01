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Акэми Окамура
Akemi Okamura
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Акэми Окамура
Акэми Окамура
Akemi Okamura
Дата рождения
12 марта 1969
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Токио, Япония
Популярные фильмы
7.7
Порко Россо
(1992)
Билеты
0.0
Ван-Пис
(1999)
0.0
Трогательный комплекс
(2007)
Фильмография Акэми Окамура
Жанр
Все
Анимация
Аниме
Боевик
Детектив
Комедия
Мелодрама
Приключения
Триллер
Фантастика
Фэнтези
Год
Все
2016
2007
1999
1992
Все
4
Фильмы
1
Сериалы
3
Актриса
4
Город, в котором меня нет
аниме , фэнтези, триллер, детектив
2016, Япония
Трогательный комплекс
комедия, аниме , мелодрама
2007, Япония
Ван-Пис
боевик, приключения, аниме , фэнтези
1999, Япония
7.7
Порко Россо
Kurenai no buta / Porco Rosso
аниме , приключения, комедия, мелодрама, фантастика, анимация
1992, Япония
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Рецензия
Билеты
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