Иван Усович родился 14 июля 1993 года в городе Мядель, Беларусь. Позже перебрался в Минск. Юмором начал заниматься еще в школе, а в студенческие годы был членом университетской команды КВН, благодаря чему познакомился со Славой Комиссаренко и переключился на стендап. В 2013 году Усович переехал в Москву. Там он стал выступать в программе Stand Up на канале ТНТ, заведя знакомство со многими другими знаменитыми коллегами и получив широкую известность. Затем начал сольную карьеру, активно гастролируя по России. Растущая узнаваемость обеспечила Усовичу появление в качестве гостя в ряде популярных шоу, в числе которых «Вечерний Ургант», «Что было дальше?» и «Слабое звено». В своих стендап-монологах делает акцент на остроумных и смешных наблюдениях за повседневной жизнью.