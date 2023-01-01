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Иван Усович
Иван Усович
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Иван Усович

Дата рождения
14 июля 1993
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Мядель, Беларусь

Биография Иван Усович

Иван Усович родился 14 июля 1993 года в городе Мядель, Беларусь. Позже перебрался в Минск. Юмором начал заниматься еще в школе, а в студенческие годы был членом университетской команды КВН, благодаря чему познакомился со Славой Комиссаренко и переключился на стендап. В 2013 году Усович переехал в Москву. Там он стал выступать в программе Stand Up на канале ТНТ, заведя знакомство со многими другими знаменитыми коллегами и получив широкую известность. Затем начал сольную карьеру, активно гастролируя по России. Растущая узнаваемость обеспечила Усовичу появление в качестве гостя в ряде популярных шоу, в числе которых «Вечерний Ургант», «Что было дальше?» и «Слабое звено». В своих стендап-монологах делает акцент на остроумных и смешных наблюдениях за повседневной жизнью.

Популярные фильмы

Stand Up 0.0
Stand Up (2013)

Фильмография Иван Усович

Жанр
Год
Все 1 Сериалы 1 Актер 1
Stand Up
Stand Up
комедия, телешоу 2013, Россия
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