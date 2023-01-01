Дмитрий Романов родился 8 января 1985 года. Место его рождения неизвестно, но он жил и работал в Киеве на протяжении многих лет. О семье также нет информации.

Дмитрий Романов начал свою карьеру в качестве сценариста. В 2009 году он стал участником шоу «Камеди Клаб» на канале «1+1». После этого начал выступать в качестве стендап-комика и актера.

Среди работ Дмитрия Романова можно выделить его участие в проектах «Как я стал русским», «Антикиллер. Культ начинается», «Дизлайк» и «Все, что ты хочешь». Он также снимался в сериалах «Дизель Шоу», «8 лучших свиданий» и других.

Дмитрий Романов также является автором текстов для композиторов и исполнителей. Несколько раз он был номинирован на различные кино- и телевизионные премии, в том числе на Премию Гоголя.