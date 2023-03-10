Ментовские войны. Эпилог, 2008

В ходе жаркой предвыборной гонки, на пост спикера петербургской городской думы претендуют сразу два очень влиятельных в городе бизнесмена - бывший председатель Союза ветеранов Афганистана Юрий Шубин и бывший руководитель нефтяной компании Петр Набоков. Оба соперника крайне серьезно настроены на борьбу, и никакой результат кроме победы ни одного из них не утраивает. В самый драматический момент компании одного из кандидатов - Шубина - начинает преследовать таинственный шантажист. Этот человек знает о бизнесе бывшего «афганца» такое подробности, которые могут быть известны только очень близким людям.