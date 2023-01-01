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Ментовские войны. Эпилог Ментовские войны. Эпилог
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Ментовские войны. Эпилог, 2008

2008 / Россия
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О фильме

В ходе жаркой предвыборной гонки, на пост спикера петербургской городской думы претендуют сразу два очень влиятельных в городе бизнесмена - бывший председатель Союза ветеранов Афганистана Юрий Шубин и бывший руководитель нефтяной компании Петр Набоков. Оба соперника крайне серьезно настроены на борьбу, и никакой результат кроме победы ни одного из них не утраивает. В самый драматический момент компании одного из кандидатов - Шубина - начинает преследовать таинственный шантажист. Этот человек знает о бизнесе бывшего «афганца» такое подробности, которые могут быть известны только очень близким людям.

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Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2008
Возраст 16+
Режиссер
Егор Абросимов
В ролях
Александр Устюгов
Александр Устюгов
Алексей Завьялов
Дмитрий Быковский-Ромашов
Дмитрий Быковский-Ромашов
Марина Игнатова
Марина Игнатова
Александр Лисицин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ментовские войны. Эпилог 1 постер
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Ментовские войны. Эпилог
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