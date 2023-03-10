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Постер фильма Ментовские войны. Эпилог
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Ментовские войны. Эпилог

, 2008
Россия / криминал / 18+
Постер фильма Ментовские войны. Эпилог

О фильме

В ходе жаркой предвыборной гонки, на пост спикера петербургской городской думы претендуют сразу два очень влиятельных в городе бизнесмена - бывший председатель Союза ветеранов Афганистана Юрий Шубин и бывший руководитель нефтяной компании Петр Набоков. Оба соперника крайне серьезно настроены на борьбу, и никакой результат кроме победы ни одного из них не утраивает. В самый драматический момент компании одного из кандидатов - Шубина - начинает преследовать таинственный шантажист. Этот человек знает о бизнесе бывшего «афганца» такое подробности, которые могут быть известны только очень близким людям.

В ролях

Александр Устюгов
Александр Устюгов
Алексей Завьялов
Алексей Завьялов
Дмитрий Быковский-Ромашов
Дмитрий Быковский-Ромашов
Марина Игнатова
Марина Игнатова
Александр Лисицин
Александр Лисицин
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2008

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 10 марта 2023

Отзывы о фильме

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