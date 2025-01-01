Спектакль Тобио: мастер кукол

Приключение, которое изменяет мир

«Тобио» — это яркая и трогательная история о юном Тиме, который потерял родителей в праздничной толпе Лондона. Его ждут опасности, приключения и необычная встреча с Тобио, новым другом, способным изменить мир.

Мгновенные перемещения в атмосферу

Спектакль напоминает красивый фильм с мгновенной сменой кадров: от туманной городской улицы с тенями под огромными зонтами до восточных красавиц, танцующих для своего Короля-Павлина. В другой момент — смешной кордебалет, кружящий вокруг солиста и оперных примадонн.

Эффектное зрелище от Георгия Долмязяна

Режиссер Георгий Долмазян с мягкой иронией и безупречным вкусом выстраивает атмосферное, яркое зрелище, которое будет интересно как детям, так и родителям.

История о простом счастье

«Тобио» — это не только приключение, но и светлая, печальная история о том, как простое счастье не всегда приходит сразу, а для его понимания нужно пройти через немалые переживания.