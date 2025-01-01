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Тобио: мастер кукол
Билеты от 1100₽
Киноафиша Тобио: мастер кукол

Спектакль Тобио: мастер кукол

Постановка
МОСТ 6+
Продолжительность 1 час 35 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 1100₽

О концерте/спектакле

Приключение, которое изменяет мир

«Тобио» — это яркая и трогательная история о юном Тиме, который потерял родителей в праздничной толпе Лондона. Его ждут опасности, приключения и необычная встреча с Тобио, новым другом, способным изменить мир.

Мгновенные перемещения в атмосферу
Спектакль напоминает красивый фильм с мгновенной сменой кадров: от туманной городской улицы с тенями под огромными зонтами до восточных красавиц, танцующих для своего Короля-Павлина. В другой момент — смешной кордебалет, кружящий вокруг солиста и оперных примадонн.

Эффектное зрелище от Георгия Долмязяна
Режиссер Георгий Долмазян с мягкой иронией и безупречным вкусом выстраивает атмосферное, яркое зрелище, которое будет интересно как детям, так и родителям.

История о простом счастье
«Тобио» — это не только приключение, но и светлая, печальная история о том, как простое счастье не всегда приходит сразу, а для его понимания нужно пройти через немалые переживания.

Режиссер
Георгий Долмазян
В ролях
Александр Лисицин
Полина Шашуро
Андрей Рогозин
Георгий Трусов
Александра Кареева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 ноября
МОСТ Москва, Б.Садовая, 6
17:00 от 1100 ₽

Фотографии

Тобио: мастер кукол Тобио: мастер кукол Тобио: мастер кукол Тобио: мастер кукол Тобио: мастер кукол Тобио: мастер кукол Тобио: мастер кукол Тобио: мастер кукол Тобио: мастер кукол Тобио: мастер кукол Тобио: мастер кукол

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