Спектакль 104 страницы про любовь

Театр МОСТ представляет пьесу Эдварда Радзинского

Несмотря на ощутимую турбулентность, команда Театра МОСТ садится на воздушный борт и направляется в 60-е, чтобы покорить вершину советской психологической драматургии – пьесу «104 страницы про любовь» Эдварда Радзинского. Штурвал в руках опытного мастера Георгия Долмазяна.

Любовь и философия в одном спектакле

Режиссёр признаётся, что в инсценировку о любви стюардессы Наташи и сотрудника НИИ Электрона он добавил физики, лирики, атмосферной музыки шестидесятых и современной динамики. Это позволит создать мощную химию, которая вызовет сильные эмоции и поглотит зрителей, заставив вспомнить моменты из их собственной жизни.

Музыкальная мелодрама с философским подтекстом

Постановка «104 страницы про любовь» – музыкальная мелодрама, полная энергии молодости, романтики и доброй иронии. За лёгкостью жанра скрывается философский подтекст: «Это спектакль об отчаянной попытке ухватиться за молодость через поиск настоящей большой любви» (Георгий Долмазян).

Вечная тема любви

Герои 60-х вернутся, закружат, зазвучат и запоют! Время не пойдёт, а побежит против часовой стрелки! И всем станет ясно: тема любви вечна, как мир.