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104 страницы про любовь
Билеты от 1000₽
Киноафиша 104 страницы про любовь

Спектакль 104 страницы про любовь

Постановка
МОСТ 16+
Продолжительность 2 часа, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Театр МОСТ представляет пьесу Эдварда Радзинского

Несмотря на ощутимую турбулентность, команда Театра МОСТ садится на воздушный борт и направляется в 60-е, чтобы покорить вершину советской психологической драматургии – пьесу «104 страницы про любовь» Эдварда Радзинского. Штурвал в руках опытного мастера Георгия Долмазяна.

Любовь и философия в одном спектакле

Режиссёр признаётся, что в инсценировку о любви стюардессы Наташи и сотрудника НИИ Электрона он добавил физики, лирики, атмосферной музыки шестидесятых и современной динамики. Это позволит создать мощную химию, которая вызовет сильные эмоции и поглотит зрителей, заставив вспомнить моменты из их собственной жизни.

Музыкальная мелодрама с философским подтекстом

Постановка «104 страницы про любовь» – музыкальная мелодрама, полная энергии молодости, романтики и доброй иронии. За лёгкостью жанра скрывается философский подтекст: «Это спектакль об отчаянной попытке ухватиться за молодость через поиск настоящей большой любви» (Георгий Долмазян).

Вечная тема любви

Герои 60-х вернутся, закружат, зазвучат и запоют! Время не пойдёт, а побежит против часовой стрелки! И всем станет ясно: тема любви вечна, как мир.

Режиссер
Георгий Долмазян
В ролях
Наталья Дедейко
Александр Лисицин
Александр Хошабаев
Александр Лырчиков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 августа
МОСТ Москва, Б.Садовая, 6
19:00 от 1000 ₽
23 сентября
МОСТ Москва, Б.Садовая, 6
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

104 страницы про любовь 104 страницы про любовь 104 страницы про любовь 104 страницы про любовь

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