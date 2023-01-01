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Скоро в прокате "Поехавшая"
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Атик
Hatik
Киноафиша
Персоны
Атик
Атик
Hatik
Дата рождения
26 ноября 1992
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Шеврёз, Франция
Популярные фильмы
Мгла
(2022)
5.5
Фильмография Атик
Жанр
Все
Драма
Ужасы
Фэнтези
Год
Все
2022
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
5.5
Мгла
La tour
драма, фэнтези, ужасы
2022, Франция
Новости о Атик
Жители многоэтажки погружаются в сущий кошмар в трейлере триллера «Мгла»
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