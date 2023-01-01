Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Поехавшая" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Атик
Атик Hatik
Киноафиша Персоны Атик

Атик

Hatik

Дата рождения
26 ноября 1992
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Шеврёз, Франция

Популярные фильмы

Мгла
Мгла (2022)
5.5

Фильмография Атик

Жанр
Год
Все 1 Фильмы 1 Актер 1
Мгла 5.5
Мгла La tour
драма, фэнтези, ужасы 2022, Франция
Новости о Атик
Жители многоэтажки погружаются в сущий кошмар в трейлере триллера «Мгла»
Жители многоэтажки погружаются в сущий кошмар в трейлере триллера «Мгла»
Related video
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Приложение киноафиши