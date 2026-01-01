Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мервей Нсомби
Мервей Нсомби Merveille Nsombi
Киноафиша Персоны Мервей Нсомби

Мервей Нсомби

Merveille Nsombi

Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой фэнтези

Популярные фильмы

Парижские фурии 6.2
Парижские фурии (2024)
Отчаянные мамочки 5.5
Отчаянные мамочки (2023)
Мгла 4.8
Мгла (2022)

Фильмография Мервей Нсомби

Парижские фурии 6.2
Парижские фурии
драма, боевик, криминал 2024, Франция
Отчаянные мамочки 5.5
Отчаянные мамочки Yo mama
комедия 2023, Франция
Мгла 4.8
Мгла La tour
драма, фэнтези, ужасы 2022, Франция
Смотреть трейлер Рецензия
Показать еще
Новости о Мервей Нсомби
Жители многоэтажки погружаются в сущий кошмар в трейлере триллера «Мгла»
Жители многоэтажки погружаются в сущий кошмар в трейлере триллера «Мгла»
Допиваю чай – привязываю чайный пакетик к дверной ручке: кажется странным, но эффект супер
В августе скупаю болгарский перец ящиками — и запекаю: узнала у шеф-повара рецепт умопомрачительного лечо
Воду после риса лью не в раковину, а на лицо: пара минут – и кожа сияет как у молоденькой кореянки даже без дорогого SPA
«Мурашки бежали по коже»: этот сиквел неожиданно обошёл «Терминатора 2» и стал лучшим продолжением в истории кино
Почему в старости мы остаемся одни? 10 жизненных уроков от Алисы Фрейндлих, которые люди осознают слишком поздно
5 дорам от Netflix, идеальных от первой до последней минуты — такие и друзьям посоветовать не стыдно: у двух рейтинг 8,7 на IMDb
Включила этот хоррор ради Ани Тейлор-Джой и звезды «Очень странных дел»: признаюсь, финал там похлеще «Острова проклятых»
7 российских сериалов 2026 года с рейтингами до 8,2: что смотреть, если хочется действительно удачную новинку
Все серии 28 августа целиком: новый детектив с Пореченковым и Бербер может стать одним из главных хитов конца лета-2026
Страшно, аж жуть: только те, кто знает Кинга наизусть, пройдут пугающе сложный тест на 6 из 6
«Разделение» побил самый безобидный усач: на Apple TV было много рекордов, но с «Тедом Лассо» теперь тягаться будет тяжело
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше