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Киноафиша Новости Жители многоэтажки погружаются в сущий кошмар в трейлере триллера «Мгла»

Жители многоэтажки погружаются в сущий кошмар в трейлере триллера «Мгла»

1 марта 2023 12:17
Жители многоэтажки погружаются в сущий кошмар в трейлере триллера «Мгла»

Французский фильм о выживании в условиях изоляции выйдет в российских кинотеатрах в апреле.

Кинокомпания «Капелла» выпустила дублированную версию трейлера французского триллера «Мгла». Главные роли в картине исполнили Анжель Мак («Стыд Франция»), рэпер Атик, Ахмед Абдель Лауи («Особенные»), Мервей Нсомби («Афина») и Николя Пиньон («Тринадцать»).

Действие разворачивается внутри самой обычной многоэтажки, в которой живет 150 человек. Однажды жильцы просыпаются и с удивлением обнаруживают, что дом окутала густая непроглядная тьма, а любые способы связи с внешним миром, включая телефоны и телевидение, перестали работать. Вскоре они выясняют, что появившаяся из ниоткуда черная пелена пожирает всех, кто пытается пройти сквозь нее. Жители многоэтажки начинают разбиваться на группы, пытаясь найти способ выжить. С каждым новым месяцем, который герои вынуждены проводить в изолированном доме, они начинают все больше дичать и поддаваться безумию. Их многоэтажка превращается в настоящий ад, где за каждым углом может таиться смертельная опасность.

Режиссером и сценаристом ленты выступил Гийом Никлу, наиболее известный по сериалу «Вновь давным-давно», а также фильмам «Долина любви» и «Монахиня». Ранее он не раз удостаивался номинаций на престижнейшие кинопремии, включая «Золотую пальмовую ветвь» и «Золотого медведя».

«Мгла» выйдет в российский прокат 6 апреля 2023 года.

Фото: Capella Film
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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