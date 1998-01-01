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Скоро в прокате "Кунг-фу жеребец"
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О персоне
Фильмография
Мерт Рамазан Демир
Mert Ramazan Demir
Киноафиша
Персоны
Мерт Рамазан Демир
Мерт Рамазан Демир
Mert Ramazan Demir
Дата рождения
1 января 1998
Возраст
25 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Стамбул , Турция
Популярные фильмы
Шахмаран
(2023)
0
Зимородок
(2022)
0
Фильмография Мерт Рамазан Демир
Жанр
Все
Драма
Мелодрама
Фэнтези
Год
Все
2023
2022
Все
2
Сериалы
2
Актер
2
Шахмаран
драма, фэнтези, мелодрама
2023, Турция
Зимородок
драма, мелодрама
2022, Турция
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