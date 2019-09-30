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Постер сериала Сказка о Нок-ту
Постер сериала Сказка о Нок-ту
Постер сериала Сказка о Нок-ту
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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3 постера
Киноафиша Сериалы Сказка о Нок-ту

Сказка о Нок-ту (2019 - 2019)

The Tale of Nokdu 18+
Год выпуска 2019
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 35 минут
Телеканал KBS2
Продолжительность сериала 18 часов 40 минут

О чем сериал

«Сказка о Нок-ту» – это корейский мелодраматический сериал о временах великой династии Чосон. Нок-ту – единственный наследник богатого рода, который должен жениться на девушке, выбранной родителями. Но юноша не любит будущую супругу, поэтому решает сбежать из отчего дома, переодевшись в женскую одежду. В отдаленной деревушке в Ханьяне он знакомится с девушкой по имени Дон-чжу, которая с первого взгляда западает в его сердце. Но она должна против своей воли стать кисэн и к тому же считает Нок-ту женщиной.

В ролях
В ролях
Ким Тхэ-у
Ли Мун-щик
Чон Джун-хо
Ли Сын-джун
Ли Сын-джун
Хван Ин-ёп
Сон Гон-хи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
7.7 IMDb
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Сезоны
Сказка о Нок-ту - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 32 эпизода
 
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