«Сказка о Нок-ту» – это корейский мелодраматический сериал о временах великой династии Чосон. Нок-ту – единственный наследник богатого рода, который должен жениться на девушке, выбранной родителями. Но юноша не любит будущую супругу, поэтому решает сбежать из отчего дома, переодевшись в женскую одежду. В отдаленной деревушке в Ханьяне он знакомится с девушкой по имени Дон-чжу, которая с первого взгляда западает в его сердце. Но она должна против своей воли стать кисэн и к тому же считает Нок-ту женщиной.