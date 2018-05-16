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Постер к сериалу Приди и обними меня
Постер к сериалу Приди и обними меня
Постер к сериалу Приди и обними меня
Постер к сериалу Приди и обними меня
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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4 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Киноафиша Сериалы Приди и обними меня

Приди и обними меня (2018 - 2018)

Iriwa Anajwo 16+
Год выпуска 2018
Страна Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 10 минут
Телеканал MBC
Продолжительность сериала 37 часов 20 минут
О чем сериал

Главные герои буквально созданы, чтобы быть вместе, однако их счастливому воссоединению мешает чудовищное преступление. Чхэ До-джин и Хан Джэ-и влюбились друг друга еще в подростковом возрасте, однако в их судьбу вмешался злой рок. Отец юноши оказался жестким маньяком, который убил отца и мать девушки. Спустя много лет До-джин отправился служить в полицию, чтобы искупить грехи отца, а Джэ-и, как и ее мать, связала свою жизнь с актерским ремеслом. Герои по-прежнему любят друг друга, но прошлое стоит между ними.

В ролях
В ролях
Юн Джи-хе
Чин Ги-джу
Пак Чу-ми
Хо Джун-хо
Чан Ки Ён
Чон Ин-ги
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Приди и обними меня - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 32 эпизода
 
Кадры из сериала
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