Главные герои буквально созданы, чтобы быть вместе, однако их счастливому воссоединению мешает чудовищное преступление. Чхэ До-джин и Хан Джэ-и влюбились друг друга еще в подростковом возрасте, однако в их судьбу вмешался злой рок. Отец юноши оказался жестким маньяком, который убил отца и мать девушки. Спустя много лет До-джин отправился служить в полицию, чтобы искупить грехи отца, а Джэ-и, как и ее мать, связала свою жизнь с актерским ремеслом. Герои по-прежнему любят друг друга, но прошлое стоит между ними.