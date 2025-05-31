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Хороший мальчик
Хороший мальчик (2025 - …)
Good Boy
18+
комедия
боевик
детектив
Год выпуска
2025
Страна
Южная Корея
Всего сезонов
1 сезон
Эпизод длится
1 час 10 минут
Телеканал
jTBC
Продолжительность сериала
18 часов 40 минут
О чем сериал
Бывшие спортсмены и чемпионы идут работать в полицию.
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Хороший мальчик
трейлер первого сезона
трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
О Джон-сэ
Чон Ман-щик
Пак По-гом
Хо Сон-тхэ
Пак Чи-хун
Ли Сан-и
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
1
голос
7.7
IMDb
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Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2025,
16 эпизодов
Отзывы о сериале
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