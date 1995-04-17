Меню
О персоне
Фильмография
Джой Сандай
Joy Sunday
Джой Сандай
Джой Сандай
Joy Sunday
Дата рождения
17 апреля 1995
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Статен-Айленд, США
Популярные фильмы
9.3
Уэнсдэй
(2022)
Фильмография Джой Сандай
Жанр
Все
Детектив
Комедия
Фэнтези
Год
Все
2022
Все
1
Сериалы
1
Актриса
1
9.3
Уэнсдэй
комедия, детектив, фэнтези
2022, США
