О персоне
Фильмография
Джюнейт Мете
Cüneyt Mete
Джюнейт Мете
Джюнейт Мете
Cüneyt Mete
Дата рождения
9 сентября 1970
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Измир, Турция
Популярные фильмы
8.1
Мои братья, мои сестры
(2021)
0.0
Долг жизни
(2024)
Фильмография Джюнейт Мете
Жанр
Все
Драма
Год
Все
2024
2021
Все
2
Сериалы
2
Актер
2
Долг жизни
драма
2024, Турция
8.1
Мои братья, мои сестры
драма
2021, Турция
