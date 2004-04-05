Меню
О персоне
Фильмография
Илбер Уйгар Кабоглу
Ilber Uygar Kaboglu
Илбер Уйгар Кабоглу
Илбер Уйгар Кабоглу
Ilber Uygar Kaboglu
Дата рождения
5 апреля 2004
Возраст
21 год
Знак зодиака
Овен
Популярные фильмы
8.5
Запретный плод
(2018)
0.0
Долг жизни
(2024)
Фильмография Илбер Уйгар Кабоглу
Долг жизни
драма
2024, Турция
8.5
Запретный плод
драма, мелодрама
2018, Турция
