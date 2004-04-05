Меню
Илбер Уйгар Кабоглу
Илбер Уйгар Кабоглу Ilber Uygar Kaboglu
Киноафиша Персоны Илбер Уйгар Кабоглу

Илбер Уйгар Кабоглу

Ilber Uygar Kaboglu

Дата рождения
5 апреля 2004
Возраст
21 год
Знак зодиака
Овен

Популярные фильмы

Запретный плод 8.5
Запретный плод (2018)
Долг жизни 0.0
Долг жизни (2024)

Фильмография Илбер Уйгар Кабоглу

Жанр
Год
Все 2 Сериалы 2 Актер 2
Долг жизни
Долг жизни
драма 2024, Турция
Запретный плод 8.5
Запретный плод
драма, мелодрама 2018, Турция
