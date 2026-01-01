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Фильмография
Эбру Озкан
Ebru Özkan
Киноафиша
Персоны
Эбру Озкан
Эбру Озкан
Ebru Özkan
Дата рождения
18 ноября 1978
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Анкара, Турция
Рост
173 см
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой фэнтези
,
Романтическая актриса
Популярные фильмы
7.0
Доктор Хаос
(2019)
6.2
Я серый
(2022)
5.3
Шахмаран
(2023)
Фильмография Эбру Озкан
4.9
Долг жизни
драма
2024, Турция
5.3
Шахмаран
драма, фэнтези, мелодрама
2023, Турция
4.6
Я не могу вписаться в этот мир
драма, боевик
2022, Турция
6.2
Я серый
драма, криминал, триллер
2022, Турция
7
Доктор Хаос
драма
2019, Турция
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