Гонджагюль Сунар
Гонджагюль Сунар Goncagül Sunar
Дата рождения
17 сентября 1970
Возраст
54 года
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Стамбул, Турция

Фильмография Гонджагюль Сунар

Жанр
Год
Актриса
Долг жизни
Долг жизни
драма 2024, Турция
Звезды вдали от меня
Звезды вдали от меня
драма, семейный, мелодрама 2023, Турция
Я тебя никому не отдам
Я тебя никому не отдам
драма, мелодрама 2023, Турция
Идеальное совпадение
Идеальное совпадение
комедия 2022, Турция
Один литр слез
Один литр слез
драма 2018, Турция
