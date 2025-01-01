Меню
Гонджагюль Сунар
Goncagül Sunar
Дата рождения
17 сентября 1970
Возраст
54 года
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Стамбул, Турция
Долг жизни
драма
2024, Турция
Звезды вдали от меня
драма, семейный, мелодрама
2023, Турция
Я тебя никому не отдам
драма, мелодрама
2023, Турция
Идеальное совпадение
комедия
2022, Турция
Один литр слез
драма
2018, Турция
