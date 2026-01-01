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Фильмография
Октай Чубук
Oktay Çubuk
Киноафиша
Персоны
Октай Чубук
Октай Чубук
Oktay Çubuk
Место рождения
Измир, Турция
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.5
Меня зовут Фарах
(2023)
6.7
Комната для допросов
(2024)
5.4
Любовь заставит плакать
(2019)
Фильмография Октай Чубук
5
Долг жизни
драма
2024, Турция
6.7
Комната для допросов
драма, криминал
2024, Турция
7.5
Меня зовут Фарах
драма, мелодрама
2023, Турция
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4.7
Ах, где?
комедия, мелодрама
2022, Турция
5.4
Любовь заставит плакать
мелодрама, драма
2019, Турция
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