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Октай Чубук
Октай Чубук Oktay Çubuk
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Октай Чубук

Oktay Çubuk

Место рождения
Измир, Турция
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Меня зовут Фарах 7.5
Меня зовут Фарах (2023)
Комната для допросов 6.7
Комната для допросов (2024)
Любовь заставит плакать 5.4
Любовь заставит плакать (2019)

Фильмография Октай Чубук

Долг жизни 5
Долг жизни
драма 2024, Турция
Комната для допросов 6.7
Комната для допросов
драма, криминал 2024, Турция
Меня зовут Фарах 7.5
Меня зовут Фарах
драма, мелодрама 2023, Турция
Ах, где? 4.7
Ах, где?
комедия, мелодрама 2022, Турция
Любовь заставит плакать 5.4
Любовь заставит плакать
мелодрама, драма 2019, Турция
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