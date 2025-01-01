Меню
Это конец света
Киноафиша Это конец света

Спектакль Это конец света

18+
Продолжительность 2 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Московская премьера спектакля «Это конец света»

29 мая в Театральном центре «На Страстном» состоится долгожданная московская премьера спектакля «Это конец света» по культовой пьесе Николая Коляды «Мурлин-Мурло». Этот спектакль обещает увлечь зрителей своей необычной атмосферой и яркими персонажами.

Сюжет

Действие разворачивается в вымышленном провинциальном городке Шипиловске, где в скромной квартире живет Ольга — слегка блаженная и очень добрая женщина. Вот уже два месяца у нее тайный роман с женатым соседом Мишей, который она всеми силами пытается прекратить. Однако ситуация меняется с приездом нового жильца из Ленинграда — интеллигентного Алексея, который сразу привлекает Олю.

Неожиданно в квартиру к Оле заявляется ее старшая сестра Инна, эксцентричная и яркая личность, которая, как всегда, навеселе. Инна приносит с собой шокирующую новость: по радио она услышала, что конец света наступит уже сегодня. Героям предстоит быстро разобраться в своих отношениях и чувствах, пока время не истекло.

Актерский состав

  • Ольга — Мариэтта Цигаль-Полищук
  • Инна — Агриппина Стеклова
  • Алексей — Иван Мулин
  • Михаил — Евгений Харитонов

Создатели спектакля

  • Драматург — Николай Коляда
  • Режиссёр — Ася Соловьева
  • Продюсер — Дарья Гончарова
  • Художник видео — Саша Магелатова
  • Художник сценографии — Всеволод Шпенглер
  • Художник по свету — Никита Черноусов
  • Исполнительный продюсер — Вера Ирхина

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую историю на сцене! Спектакль «Это конец света» станет настоящим событием для всех любителей театра.

Режиссер
Ася Соловьева
В ролях
Фотографии

Это конец света Это конец света Это конец света Это конец света Это конец света Это конец света Это конец света Это конец света Это конец света Это конец света Это конец света Это конец света Это конец света Это конец света Это конец света Это конец света Это конец света Это конец света Это конец света
