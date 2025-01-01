Московская премьера спектакля «Это конец света»

29 мая в Театральном центре «На Страстном» состоится долгожданная московская премьера спектакля «Это конец света» по культовой пьесе Николая Коляды «Мурлин-Мурло». Этот спектакль обещает увлечь зрителей своей необычной атмосферой и яркими персонажами.

Сюжет

Действие разворачивается в вымышленном провинциальном городке Шипиловске, где в скромной квартире живет Ольга — слегка блаженная и очень добрая женщина. Вот уже два месяца у нее тайный роман с женатым соседом Мишей, который она всеми силами пытается прекратить. Однако ситуация меняется с приездом нового жильца из Ленинграда — интеллигентного Алексея, который сразу привлекает Олю.

Неожиданно в квартиру к Оле заявляется ее старшая сестра Инна, эксцентричная и яркая личность, которая, как всегда, навеселе. Инна приносит с собой шокирующую новость: по радио она услышала, что конец света наступит уже сегодня. Героям предстоит быстро разобраться в своих отношениях и чувствах, пока время не истекло.

Актерский состав

Ольга — Мариэтта Цигаль-Полищук

Создатели спектакля

Драматург — Николай Коляда

— Никита Черноусов Исполнительный продюсер — Вера Ирхина

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую историю на сцене! Спектакль «Это конец света» станет настоящим событием для всех любителей театра.