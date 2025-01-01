Спектакль Хиросима

В основе спектакля — одноименный репортаж 1946 года

Спектакль основан на одноименном репортаже 1946 года, который стал уникальным явлением в истории американской журналистики. Журнал The New Yorker посвятил ему весь номер, полностью отказавшись от рекламы и других публикаций.

Замысел автора

Джон Херси, один из основателей жанров «новой журналистики» и нон-фикшн, избрал особый подход: он стремился избегать оценок, анализа политической ситуации и драматических описаний. Его цель — внимательно и сдержанно рассмотреть судьбы людей, переживших атомный удар.

Пережившие свет

Выжившие в Хиросиме называли себя «пережившими свет». Этот термин отражает как физический, так и символический аспект ядерной катастрофы. Вопрос о том, что этот свет высветил 6 августа 1945 года, остаётся центральным для постановки.

Вглядываясь в детали

Создатели спектакля — режиссер Александр Плотников и его команда — изучают не только саму катастрофу, но и повседневность выживших. Они исследуют, как люди спасаются, помогают другим, совершают выборы и продолжают жить в разрушенном городе.

История о равновесии

Постановка показывает, как среди разрушений и страха выжившие находят равновесие, сохраняя остатки человечности. Это рассказ о том, что остаётся у нас, когда не остаётся ничего.

Творческая команда

Режиссер : Александр Плотников

: Александр Плотников Художник : Константин Соловьев

: Константин Соловьев Композитор : Мария Аникеева

: Мария Аникеева Продюсер : Александр Андриевич

: Александр Андриевич Художница по свету: Елена Перельман

Актёрский состав