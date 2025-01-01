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Хиросима
Билеты от 3000₽
Киноафиша Хиросима

Спектакль Хиросима

Постановка
Пространство «Внутри» 16+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

В основе спектакля — одноименный репортаж 1946 года

Спектакль основан на одноименном репортаже 1946 года, который стал уникальным явлением в истории американской журналистики. Журнал The New Yorker посвятил ему весь номер, полностью отказавшись от рекламы и других публикаций.

Замысел автора

Джон Херси, один из основателей жанров «новой журналистики» и нон-фикшн, избрал особый подход: он стремился избегать оценок, анализа политической ситуации и драматических описаний. Его цель — внимательно и сдержанно рассмотреть судьбы людей, переживших атомный удар.

Пережившие свет

Выжившие в Хиросиме называли себя «пережившими свет». Этот термин отражает как физический, так и символический аспект ядерной катастрофы. Вопрос о том, что этот свет высветил 6 августа 1945 года, остаётся центральным для постановки.

Вглядываясь в детали

Создатели спектакля — режиссер Александр Плотников и его команда — изучают не только саму катастрофу, но и повседневность выживших. Они исследуют, как люди спасаются, помогают другим, совершают выборы и продолжают жить в разрушенном городе.

История о равновесии

Постановка показывает, как среди разрушений и страха выжившие находят равновесие, сохраняя остатки человечности. Это рассказ о том, что остаётся у нас, когда не остаётся ничего.

Творческая команда

  • Режиссер: Александр Плотников
  • Художник: Константин Соловьев
  • Композитор: Мария Аникеева
  • Продюсер: Александр Андриевич
  • Художница по свету: Елена Перельман

Актёрский состав

  • Наташ Горбас
  • Мариэтта Цигаль-Полищук
  • Елена Махова
  • Скирина Юлия
  • Ира Сова
  • Ульяна Лукина
Режиссер
Александр Плотников
В ролях
Мариэтта Цигаль-Полищук
Мариэтта Цигаль-Полищук
Елена Махова
Елена Махова
Ульяна Лукина
Ульяна Лукина
Наталья Горбас
Юлия Скирина

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 августа
Пространство «Внутри» Москва, Казакова, 8, стр. 3
18:00 от 5000 ₽ 20:00 от 5000 ₽
26 сентября
Пространство «Внутри» Москва, Казакова, 8, стр. 3
18:00 от 3000 ₽ 20:00 от 3000 ₽

Фотографии

Хиросима Хиросима Хиросима Хиросима Хиросима Хиросима Хиросима Хиросима Хиросима

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