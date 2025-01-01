Меню
Это конец света
Киноафиша Это конец света

Спектакль Это конец света

18+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 18+
О спектакле

Спектакль «Это конец света»: новое прочтение культовой пьесы Николая Коляды

Сегодня наша планета столкнётся с другой. Режиссер Таисия Вилкова представляет новое прочтение культовой пьесы Николая Коляды, привнося современный взгляд на проблемы маленького человека, поиск эмпатии и счастья среди хаоса и абсурда бытовых драм.

Спектакль «Мурлин Мурло» в постановке Галины Волчек уже 27 лет является визитной карточкой театра «Современник». Теперь «Это конец света», отдавая дань уважения легенде трагифарса, глубинно переосмысляет события, разворачивающиеся в вымышленном провинциальном Шипиловске.

История Ольги

Главная героиня Ольга, слегка блаженная и очень добрая, находится в вечном поиске любви и счастья. Внезапно в её жизнь, полную вопросов и сомнений, включая постыдный роман с соседом, врываются два необычных гостя. Их появление способно перевернуть её и без того хрупкий мир.

Шокирующие откровения

Особенно учитывая шок-новость, которую приносит эксцентричная сестра Ольги, Инна. Героям предстоит разобраться со своими чувствами в условиях надвигающегося конца света. Напоминаем: конец света наступит уже сегодня!

Не упустите возможность увидеть пьесу, которая заставляет задуматься о важном и поднимает вопросы о человеческих чувствах в мире, полном хаоса и неопределенности.

Режиссер
Таисия Вилкова
Таисия Вилкова
В ролях
Мариэтта Цигаль-Полищук
Мариэтта Цигаль-Полищук
Агриппина Стеклова
Агриппина Стеклова
Евгения Дмитриева
Евгения Дмитриева
Иван Мулин
Иван Мулин
Евгений Харитонов
Евгений Харитонов

Купить билет на спектакль Это конец света

Помощь с билетами
Февраль
4 февраля среда
18:00
Пространство «Внутри» Москва, Казакова, 8, стр. 3
от 6000 ₽
20:00
Пространство «Внутри» Москва, Казакова, 8, стр. 3
от 3500 ₽

Фотографии

Это конец света Это конец света Это конец света Это конец света Это конец света Это конец света Это конец света Это конец света Это конец света Это конец света Это конец света Это конец света

