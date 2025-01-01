Спектакль «Это конец света»: новое прочтение культовой пьесы Николая Коляды

Сегодня наша планета столкнётся с другой. Режиссер Таисия Вилкова представляет новое прочтение культовой пьесы Николая Коляды, привнося современный взгляд на проблемы маленького человека, поиск эмпатии и счастья среди хаоса и абсурда бытовых драм.

Спектакль «Мурлин Мурло» в постановке Галины Волчек уже 27 лет является визитной карточкой театра «Современник». Теперь «Это конец света», отдавая дань уважения легенде трагифарса, глубинно переосмысляет события, разворачивающиеся в вымышленном провинциальном Шипиловске.

История Ольги

Главная героиня Ольга, слегка блаженная и очень добрая, находится в вечном поиске любви и счастья. Внезапно в её жизнь, полную вопросов и сомнений, включая постыдный роман с соседом, врываются два необычных гостя. Их появление способно перевернуть её и без того хрупкий мир.

Шокирующие откровения

Особенно учитывая шок-новость, которую приносит эксцентричная сестра Ольги, Инна. Героям предстоит разобраться со своими чувствами в условиях надвигающегося конца света. Напоминаем: конец света наступит уже сегодня!

Не упустите возможность увидеть пьесу, которая заставляет задуматься о важном и поднимает вопросы о человеческих чувствах в мире, полном хаоса и неопределенности.