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7.8 Рейтинг IMDb: 7.7
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Киноафиша Сериалы Врачи

Врачи (2016 - 2016)

Dakteoseu 12+
Год выпуска 2016
Страна Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал SBS
Продолжительность сериала 20 часов 0 минут
О чем сериал

Это история о буднях сотрудницы больницы. Ее рабочие дни полны интриг и подвигов. Когда Ю Хе-джон была совсем ребенком, ей приходилось непросто. Трудности закалили девушку, и она выросла очень мужественной и несгибаемой. Хе-джон стала врачом, однако в повседневной жизни она не очень-то похожа на медика. Девушка перевелась в клинику, где медперсонал работает в условиях жесточайшей конкуренции. Осложняет ситуацию и внезапное появление в жизни Ю Хе-джон людей из прошлого. Героиня предпочла бы не сталкиваться с ними снова.

В ролях
В ролях
Пак Щин-хе
Чон Хэ-гюн
Ом Хё-соп
Ким Ён-э
Мун Джи-ин
Юн Гюн-сан
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Врачи - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2016, 20 эпизодов
 
Кадры из сериала
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