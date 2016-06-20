Это история о буднях сотрудницы больницы. Ее рабочие дни полны интриг и подвигов. Когда Ю Хе-джон была совсем ребенком, ей приходилось непросто. Трудности закалили девушку, и она выросла очень мужественной и несгибаемой. Хе-джон стала врачом, однако в повседневной жизни она не очень-то похожа на медика. Девушка перевелась в клинику, где медперсонал работает в условиях жесточайшей конкуренции. Осложняет ситуацию и внезапное появление в жизни Ю Хе-джон людей из прошлого. Героиня предпочла бы не сталкиваться с ними снова.