Жена Иваныча из «Дальнобойщиков»: почему ей сочувствует вся страна

Свою героиню — жену Иваныча из популярного сериала «Дальнобойщики» — актриса Наталья Егорова очень любит. Хотя иногда женщину и обижает, что зрители помнят ее лишь по этой роли, ведь у нее больше 80 киноработ. Объяснение такому народному признанию она видит в том, что простая и понятная героиня нашла отклик в сердцах поклонников, настолько она похожа на них, на их соседок и родных.

Если в кино и театре Егорова всегда была востребована, то ее личная жизнь складывалась непросто. Еще в театральном училище она вышла замуж за однокурсника Николая Попкова, который стал известен под фамилией Глинский. Они развелись после 17 лет брака: Наталья не смогла больше терпеть предательства и измены мужа. А после расставания мужчина прервал все общение с их сыном Александром.

Второго важного мужчину в своей жизни Егорова потеряла в 2011 году. Ее сын отправился в путешествие в Индию, откуда уже не вернулся. Его нашли сильно избитым, а мобильный телефон и банковские карты у него были похищены. Местная полиция списала все на ограбление, к тому же у 34-летнего Александра были проблемы с запрещенными веществами. По официальной версии, мужчина отравился спиртными напитками.

После этого Наталья фактически осталась одна. Отношения с родным братом она не поддерживала: мужчина поднимал руку на жену и дочерей, часто от него доставалось и сестре.