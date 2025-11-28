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Россия, 1736 год. Шестой год правления Анны Иоанновны. Для укрепления рода своих предков по женской линии — Милославских, императрица завещает престол будущему сыну своей племянницы Анны Леопольдовны. Такого в истории ещё не было, чтобы наследником стал ещё несуществующий ребёнок. Тем временем императрица ради достойного военного союза с Австрией обручает Анну Леопольдовну и Антона Ульриха, герцога Браушвейгского. Мать будущего наследника не любит жениха, и этим пользуются Питер, отпрыск Бирона, и саксонский посланник Мориц. Между этими двумя рыцарями начинается охота за принцессой.