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Постер фильма Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 8. Охота на принцессу. Часть 2
Киноафиша Фильмы Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 8. Охота на принцессу. Часть 2

Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 8. Охота на принцессу. Часть 2

, 2013
Россия / исторический, драма / 18+
Постер фильма Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 8. Охота на принцессу. Часть 2

О фильме

Россия, 1736 год. Шестой год правления Анны Иоанновны. Для укрепления рода своих предков по женской линии — Милославских, императрица завещает престол будущему сыну своей племянницы Анны Леопольдовны. Такого в истории ещё не было, чтобы наследником стал ещё несуществующий ребёнок. Тем временем императрица ради достойного военного союза с Австрией обручает Анну Леопольдовну и Антона Ульриха, герцога Браушвейгского. Мать будущего наследника не любит жениха, и этим пользуются Питер, отпрыск Бирона, и саксонский посланник Мориц. Между этими двумя рыцарями начинается охота за принцессой.

В ролях

Снежанна Полежаева
Александр Домогаров младший
Александр Домогаров младший
Александр Домогаров
Александр Домогаров
Наталия Егорова
Наталия Егорова
Владимир Ильин
Владимир Ильин
Екатерина Никитина
Екатерина Никитина
Максим Щеголев
Максим Щеголев
Александр Лазарев мл
Александр Лазарев мл
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 2013

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 28 ноября 2025

Отзывы о фильме

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