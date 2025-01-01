Меню
Соборяне
Билеты от 1500₽
Киноафиша Соборяне

Спектакль Соборяне

Постановка
Театр Гоголя 12+
Продолжительность 135 минут
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О спектакле

«Соборяне»: картины русской жизни в режиссерской интерпретации Полины Агуреевой

Спектакль «Соборяне» представлен в рамках V Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета в Москве. Он стал обладателем главного приза «Большой хрустальный гвоздь» на московской премии Союза театральных деятелей «Гвоздь сезона» в 2025 году.

На основе произведений Лескова

Творения Н. С. Лескова представляют собой тонкие и правдивые картины русской жизни. Лесков обращается к древнерусской литературе, исследуя жанры жития, летописей и сказаний. Это позволяет создавать образы с архетипическим звучанием, остающимся актуальным и в наше время.

Хроника русской души

Хроника «Соборяне» — это переплетение различных человеческих типов и характеров. Лесков-художник приближается к тайне, именуемой «русская душа». Он замечает в ней нечто, что способно трансформировать грешника в праведника.

Праведники Лескова — это блаженные, чья святость является метафизическим явлением и вечно русским феноменом. Его персонажи символизируют «чающих движения воды», стремящихся к духовному и телесному исцелению. Несмотря на свои недостатки, они жаждут спасения и осмысливают философские проблемы, такие как связь настоящего, прошлого и будущего, а также смысл человеческого существования.

Вопросы, волнующие всё человечество

Лесков создает свою систему ценностей на базе вечных вопросов — что такое истина, ложь, добро, зло, святость и грех. Эти темы волнуют людей и сегодня. Тексты Лескова всегда будут Собором Блаженных — множеством голосов, которые стремятся к пониманию глубин человеческой природы.

Спектакль «Соборяне» стал лауреатом «Большого гвоздя» премии СТД РФ «Гвоздь сезона» за сезон 2023-2024. Также он был отмечен на российской национальной театральной премии «Золотая маска» в трех номинациях:

  • Лучшая мужская роль второго плана — Марк Бурлай
  • Лучшая женская роль второго плана — Наталья Егорова
  • Лучшая работа художника-постановщика — Мария Митрофанова
Режиссер
Полина Агуреева
Полина Агуреева
В ролях
Илья Шакунов
Илья Шакунов
Полина Агуреева
Полина Агуреева
Максим Литовченко
Максим Литовченко
Алексей Вертков
Алексей Вертков
Наталия Егорова
Наталия Егорова

Купить билет на спектакль Соборяне

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
21 декабря воскресенье
19:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
от 1500 ₽
31 января суббота
19:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
от 1500 ₽

Фотографии

Соборяне Соборяне Соборяне Соборяне Соборяне Соборяне Соборяне

